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12:57 21.05.2021

Кличко: давление на столичную власть продолжается

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Кличко: давление на столичную власть продолжается

Мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что давление на столичную власть продолжается, вечером в четверг правоохранители пришли с обысками на КП "Киевтеплоэнерго".

"Да. Проверки и обыски продолжаются. Например, вчера вечером прокуратура и налоговая полиция пришли в КП "Киевтеплоэнерго". После того, как утром - искали что-то в Департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации (КГГА), структурные подразделения предоставляют всю документацию. Даже ту, что не касается производств, по которым приходят правоохранители. Такие массовые внезапные облавы и постановочные акции - это, еще раз подчеркну, манипуляции для дискредитации городской власти. Попытка дестабилизировать ситуацию в столице" - сказал Кличко на онлайн-брифинге в пятницу.

Мэр отметил, что вновь обратился в правоохранительные органы с требованием предоставить подробный отчет о статусе дел, по которым КГГА передавала документы по результатам аудитов.

"Напомню, с 2015-го года Департамент внутреннего финансового контроля и аудита КГГА совершил 385 проверок. И передал правоохранителям материалы по 316-ти объектами аудита. Поэтому вопрос: какова ситуация с этими делами? Почему несколько лет ждали, а теперь реагируют на результаты наших проверок? Только руки дошли надо срочно заляпать Кличко и столичную власть?"- сказал Кличко.

Теги: #кличко #давление #власть
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