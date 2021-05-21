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12:48 21.05.2021

Во время обысков у задержанных "воров в законе" правоохранители изъяли более $3,2 млн

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Во время обысков у задержанных "воров в законе" правоохранители изъяли более $3,2 млн

Сотрудники правоохранительных органов во время проведения обысков у задержанных "воров в законе" обнаружили более $3,2 млн "общака", сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Нацполиции в пятницу.

"Более 3,2 млн долларов США преступного "общака" изъяли у задержанных "воров в законе"… Установлено, что полученные средства являются так называемым преступным "общаком", сбор и распределение которого контролировали "воры в законе" "Умка" и "Лаша Сван", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что помимо более 3,2 млн долларов "общака", хранившегося в разной валюте, полицейские изъяли дорогостоящие транспортные средства, холодное и огнестрельное оружие с патронами, а также более 60 единиц ценных ювелирных изделий.

В Нацполиции напоминают, что двух самых влиятельных в Украине "воров в законе" задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Им инкриминируют умышленное установление и распространение в обществе преступного влияния, совершенные лицом, находящимся в статусе "вора в законе" (ч. 3 ст. 255-1 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в случае доказательства вины, "ворам в законе" может грозить до пятнадцати лет лишения свободы.

Теги: #деньги #изъятие #воры_в_законе
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