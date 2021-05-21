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12:47 21.05.2021

Денисова: в списке Украины на обмен лицами, которых удерживают в ОРДЛО, 285 человек, из них 44 - военные

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Денисова: в списке Украины на обмен лицами, которых удерживают в ОРДЛО, 285 человек, из них 44 - военные

В списке Украины на обмен лицами, которых удерживают в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, 285 человек, в списке боевиков – 90, заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова

"Из 90 людей, которых в списках прописали боевики, мы подтвердили 15. В нашем же списке, который касается возвращения наших граждан из мест несвободы в ОРДЛО, 285 человек, среди них 44 военных. Почти все они подтверждены. Можно двигаться по принципу, согласованному в Минске, имею в виду обмен "всех на всех", - пояснила Денисова в эфире "Громадського радио".

 

Теги: #обмен #денисова #список
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