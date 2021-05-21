Встреча Зеленского и Путина состоится, когда в Киеве убедятся, что разговор будет о Донбассе и Крыме - Кулеба

Президенты Украины и России - Владимир Зеленский и Владимир Путин - встретятся, когда в Киеве убедятся, что разговор двух президентов будет касаться Донбасса и Крыма, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Встреча состоится тогда, когда мы, Киев, убедимся, что на этой встрече мы сможем предметно проговорить те вопросы, которые для нас являются ключевыми", - сказал Кулеба в интервью "Радио НВ".

Он подчеркнул, что украинский президент не будет встречаться с Путиным "для того, чтобы не говорить о Донбассе и Крыме".

"В принципе, эта встреча рождается очень тяжело. Впрочем, мы подтверждаем, что готовы к разговору, и главная тема разговора - это, безусловно, прекращение войны и мир в Украине. К этому разговору не должно быть каких-то внешних подозрений, потому что мы должны говорить с Путиным, мы понимаем, что решения принимает в России Владимир Путин, и никто другой. Но я абсолютно уверен, что если эта встреча состоится, то президент Украины будет очень жестко и принципиально защищать именно украинские интересы", - добавил глава МИД Украины.