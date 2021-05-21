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12:28 21.05.2021

В Украину привезут оригинал Конституции Орлика на празднование 30-летия независимости

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В Украину привезут оригинал Конституции Орлика на празднование 30-летия независимости

В рамках празднования 30-й годовщины независимости Украины в августе текущего года из Швеции в нашу страну привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я обещал сюрприз и теперь это уже не секрет: впервые за 311 лет оригинал Конституции Пилипа Орлика попадет в Украинское государство. Мы возвращаем Украине Украину. Присутствие оригинала Конституции уже в независимом государстве - это еще один шаг восстановления нашей исторической преемственности со времен Руси, Казацкой державы, Украинской Народной Республики и по сей день", - написал Кулеба в Фейсбуке в пятницу.

Он отметил, что, по поручению президента Владимира Зеленского, украинские дипломаты обратились в Швецию с просьбой предоставить оригинал латиноязычной версии Конституции Пилипа Орлика (1710) для ее временного экспонирования в Украине в рамках празднования 30-й годовщины независимости.

"Это были очень сложные переговоры, нам предлагали копию, но мы хотели только оригинал, который никогда не был в Украине. И поэтому я особенно благодарен Швеции за проявление настоящей солидарности с Украиной и взаимной готовности в дальнейшем развивать тысячелетние связи между нашими народами", - подчеркнул глава МИД.

Он также поблагодарил руководителя шведского Национального архива Riksarkivet за "предоставленную возможность представить украинцам и многочисленным иностранным гостям эту чрезвычайно важную для истории украинского государства реликвию".

Кроме того, он также выразил благодарность министру иностранных дел Швеции и ряду украинских дипломатов и чиновников.

"Кстати, Конституция Орлика будет не единственным шведским экспонатом - Линчопингская городская библиотека согласилась предоставить для временного экспонирования в Украине гетманскую булаву, которая, по легенде, после гетмана Ивана Мазепы принадлежала гетману Пилипу Орлику", - подчеркнул Кулеба.

 

Теги: #орлик #конституция
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