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12:22 21.05.2021

"Нибулон" с 4 июня начинает пассажирские перевозки из Новой Каховки в Голую Пристань, с 19 июня - из Николаева и Очакова на Кинбурнскую косу

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"Нибулон" с 4 июня начинает пассажирские перевозки из Новой Каховки в Голую Пристань, с 19 июня - из Николаева и Очакова на Кинбурнскую косу

ООО СП "Нибулон" (Николаев), один из крупнейших зернотрейдеров Украины, с начала июня открывает сезон пассажирских водных перевозок.

Как сообщается на сайте компании, с 4 июня, в частности, "Нибулон" планирует запустить регулярные рейсы по маршруту Новая Каховка - Херсон - Голая Пристань. Места посадки/высадки пассажиров - пр. Днепровский, 55 (Новая Каховка), пр. Ушакова, центральная набережная (Херсон), набережная (Голая Пристань).

С 19 июня "Нибулон" планирует запустить рейсы на Кинбурнскую косу из Николаева и Очакова.

В Николаеве пассажирские суда будут отправляться с Каботажного мола, место посадки/высадки в Очакове - центральный городской пляж.

Из Николаева на Кинбурнскую косу можно будет отправиться каждый день, кроме вторника. Рейсы из Очакова будут выполняться ежедневно.

ООО СП "Нибулон" создано в 1991 году. Имеет 27 перегрузочных терминалов и комплексов по приему, мощности хранения 2,25 млн тонн и флот из 82 ед. (из них 23 буксира), а также Николаевский судостроительный завод. "Нибулон" обрабатывает 82 тыс. га земли в 12 областях Украины и экспортирует сельхозпродукцию более чем в 70 стран мира.

Флот компании "Нибулон" в период навигации 2020 года перевез рекордные 4,14 млн тонн грузов, превысив на 8,9% показатель 2019 года (3,8 млн тонн).

Теги: #нибулон #перевозки
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