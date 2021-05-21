Медведчук об эпизоде подозрения о передаче информации для спецслужб РФ: я не владею секретной информацией

Народный депутат Украины от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявляет, что не передавал спецслужбам РФ секретную информацию о расположении подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), как утверждает обвинение, и в целом не имеет доступа к государственной тайне.

Отвечая на вопрос журналистов перед входом в Киевский апелляционный суд, где будет рассмотрена апелляция на меру пресечения в виде домашнего ареста, о том, передавал ли он секретную информацию, Медведчук сказал: "Я никогда не владел секретной информацией все эти годы. У меня был доступ к секретным материалам всех форм секретности до 2004 года, когда работал главой Администрации (президента Украины). После этого в течение 15 лет я никогда не был допущен к секретным данным".

На вопрос, общался ли он неофициально с боевиками на Донбассе в 2014 году, Медведчук сказал: "Я вел переговоры в соответствии с полномочиями, которые мне были даны в отношении мирного урегулирования".

По его словам, он вел переговоры и по экономическим вопросам, в том числе по электроэнергии. "Я вел переговоры по принципиальным поставкам электроэнергии в Украину, и такой договор властью был подписан и заключен. Участие в переговорах по заключению контракта и подписанию самого контракта я никогда не принимал", - сказал он.

Медведчук также подчеркнул, что не передавал никаких гарантий лидерам "ЛНР" и "ДНР" от Украины, так как не имел на это никаких полномочий. "Я принимал участие в переговорах для того, чтобы достигнуть договоренностей, главная стратегическая цель которых – мирное урегулирование на Донбассе", - сказал он.

Говоря о своих встречах с пятым президентом Украины Петром Порошенко, Медведчук отметил: "Я встречался с господином Порошенко в 2014, 2015 и следующих годах, до 2018, пока мы не разошлись во взглядах по вопросам обмена удерживаемых лиц".

В контексте предстоящего рассмотрения судом апелляций на домашний арест и своих ожиданий от заседания, Медведчук сказал: "Я знаю, что ничего нового нет, доказательства, которые были предметом подозрения, предметом обоснования меры пресечения, остались прежними, недопустимыми. Они не говорят об объективности и справедливости в процессе подготовки подозрения".

Он вновь подчеркнул, что считает выдвинутые в его адрес подозрения незаконными и подлежащими отмене, как и избранную судом первой инстанции меру пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщалось, народные депутаты Виктор Медведчук и Тарас Козак (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") 11 мая были уведомлены о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором.

По данным следствия, в 2015 году Медведчук вступил в предварительный сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря (морская экономическая зона Украины, временно оккупированная РФ). Еще один эпизод уголовного производства касается передачи специальным службам РФ сведений, содержащих государственную тайну. Третий эпизод незаконной деятельности - проведение подрывной деятельности против Украины, в частности, в контексте разработки антиукраинского проекта "Луч".

Медведчук 12 мая прибыл в Офис генерального прокурора, ознакомился с копией предъявленного ему подозрения и заявил, что скрываться от следствия не намерен, а подозрения являются политически мотивированными.

Козак, по данным правоохранительных органов, находится в РФ. В то же время, по информации Медведчука, Козак пребывает на территории Беларуси, где проходит лечение. Козак объявлен в розыск, есть решение суда на его задержание для избрания меры пресечения.

Суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 9 июля 2021 года. На это решение подана апелляция и со стороны защиты Медведчука, и со стороны прокуратуры.