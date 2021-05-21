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12:18 21.05.2021

Рудик: "Северный поток-2" - это оружие России в гибридной войне против Украины

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Рудик: "Северный поток-2" - это оружие России в гибридной войне против Украины

Строительство газопровода "Северный поток-2" является оружием России в гибридной войне против Украины, а также прямой угрозой энергетической безопасности Европы, заявила лидер партии "Голос", народный депутат Кира Рудик.

Комментируя принятое Верховной Радой обращение к Конгрессу США (проект постановления №5520) с призывом ввести санкции против всех участников строительства "Северного потока-2", политик пояснила, что оно уже практически завершено, однако с помощью международных партнеров запуск газопровода еще можно остановить.

"Проект "Северный поток-2" является прямой угрозой не только энергетической безопасности Украины, но и Европы. Это оружие России в гибридной войне, дополнительный инструмент влияния и давления на Европу. Кроме того, это более дорогой газ для украинцев, а также меньшие доходы от его транзита для государства. В частности, в случае запуска "Северного потока-2", Украина ежегодно будет терять 1,5 млрд долларов", - цитирует Рудик пресс-служба партии "Голос".

По словам депутата, блокирование строительства газопровода сегодня является единственным способом избавить Россию сильнейшего рычага воздействия на европейские страны.

"Украина очень благодарна США за последовательную позицию в отношении незаконных действий страны-агрессора. И сегодня мы рассчитываем на поддержку наших коллег в американском Конгрессе, чтобы вместе остановить агрессора", - добавила депутат.

Теги: #северный_поток_2 #голос #рудик
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