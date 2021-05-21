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12:12 21.05.2021

В Украине ожидается потепление, местами грозы

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В Украине ожидается потепление, местами грозы

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять умеренно теплый воздух, а на востоке и западе страны - атмосферные фронты.

Как сообщает Укргидрометцентр, в субботу ночью, 22 мая, в восточных и Запорожской областях, днем в большинстве западных областей небольшой дождь, местами с грозой; на остальной территории без осадков.

Ветер южный, на востоке страны восточный, 5-10 м/с, днем на западе страны порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 6-11°, на востоке страны до 14°, днем 20-25°; на высокогорье Карпат ночью 1-6° тепла, днем 7-12°.

В Киеве в субботу без осадков. Температура ночью около 10°, днем 21-23°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 22 мая самая высокая температура днем (+32,0°) была в 2007 году, самая низкая ночью (-1,7°) в 1917 году.

В воскресенье, 23 мая, в западных, северных и Винницкой областях небольшие кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 10-15°, в западных областях 6-11°; днём 19-24°, на юге и востоке страны 23-28°, в западных областях 14-19°.

В Киеве в воскресенье небольшие дожди, днем возможна гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 21-23°.

Утром 21 мая температура воды в Черном и Азовском морях была в пределах 16-20°, возле Одессы и Приморского - 11-12°, в Днепре вблизи Киева - 15°.

Теги: #погода #прогноз
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