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12:00 21.05.2021

Во Львове проезд в общественном транспорте подорожал с 7 до 10 грн

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Во Львове проезд в общественном транспорте подорожал с 7 до 10 грн

Львовский горисполком на заседании в пятницу принял решение о повышении тарифа на проезд во всех видах общественного транспорта в городе до 10 грн.

В то же время, стоимость проезда в электротранспорте буде зависеть от способа покупки билета: 10 грн – если покупать билет у водителя, 9 грн – при условии покупки билета в специализированных точках продажи и 8,5 грн – при покупке билета онлайн.

Стоимость месячных проездных в электротранспорте остается без изменений: 150 грн (80 грн – для льготных категорий).

Как указано в проекте документа, решение вступит в силу с момента публикации.

Заместитель мэра Львова Ирина Маруняк во время выступления на заседании исполкома заявила, что такое решение является компромиссным.

"По состоянию на данное время экономически обоснованный тариф на проезд в электротранспорте составляет 12,4 грн, а в автобусах – 14,6 грн. Но сейчас мы вносим предложение на рассмотрение исполкома, чтобы тариф составил 10 грн, принимая во внимание результаты общественных слушаний и возможности наших жителей", - сказала Маруняк.

Тариф в 7 грн на проезд в автобусах был установлен Львовским горисполкомом в феврале 2019 года, а на проезд в электротранспорте – в январе 2020 года.

Теги: #львов #подорожание #транспорт
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