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11:45 21.05.2021

"Укравтодор" сообщает о перекрытии участков дорог М-05 и М-06 в Киевской области

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"Укравтодор" сообщает о перекрытии участков дорог М-05 и М-06 в Киевской области

На двух международных трассах в Киевской области, где строятся транспортные развязки - М-05 Киев - Одесса и М-06 Киев - Чоп, частично будут закрыты полосы для движения автотранспорта, сообщило Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в пятницу.

Агентство отмечает, что, в частности, будут перекрыты участки: М-06 Киев - Чоп - км 21+767 (стоянка) с 6:00 25 мая до 17:00 1 июня - левый проезд в направлении Киева (движение будет осуществляться по одной полосе в обоих направлениях по правой части дороги); М-05 Киев - Одесса км 15+390 с. Чабаны с 06:00 25 мая до 17:00 1 июня - правый проезд в направлении Одессы (движение автотранспорта будет осуществляться по одной полосе по левой части дороги).

По данным "Укравтодора", перекрытие участков дорог связано с тем, что в настоящее время строительство двух развязок находится на этапе, когда необходимо использовать тяжелую строительную технику: краны, экскаваторы, буровую установку.

Теги: #киевская_область #укравтодор #перекрытие
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