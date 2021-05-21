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11:39 21.05.2021

В Украину 26 мая поставят 500 тыс. доз вакцины от COVID-19 Sinovac, еще 200 тыс. - в начале июня - Шмыгаль

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В Украину 26 мая поставят 500 тыс. доз вакцины от COVID-19 Sinovac, еще 200 тыс. - в начале июня - Шмыгаль

В Украину 26 мая поставят 500 тыс. доз вакцин от COVID-19 китайской компании-производителя Sinovac, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе "Часа вопросов к правительству" в пятницу в Раде.

"240 тыс. доз вакцины Pfizer уже поставили в Украину по COVAX. К концу мая должно быть поставлено еще почти 350 тыс. доз, во втором квартале - 500 тыс., другие поставки - в третьем-четвертом кварталах соответственно. Novavax планирует поставить 4 млн доз в августе, после чего по 2 млн доз ежемесячно, AstraZeneca – 6,8 млн по COVAX, 2 млн - от Serum Institute (по 500 тыс. в мае, июне, июле). 1,2 млн ожидаем от Польши и по 100 тыс. нам обещают страны-партнеры. Sinovac – 500 тыс. доз 26 мая и еще 200 тыс. доз - в начале июня",- сказал он.

В целом, по словам премьера, законтрактовано 34 млн доз вакцин, еще 8 млн доз поступят в рамках инициативы COVAX, из них 21,2 млн доз Pfizer, 10 млн доз Novavax, более 10 млн доз AstraZeneca и около 2 млн доз Sinovac.

Между тем президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в четверг заявил о законтрактованных 45-47 млн доз вакцин.

Помимо этого, Шмыгаль добавил, что, согласно результатам апрельского опроса ЮНИСЕФ, уже 63% граждан страны готовы вакцинироваться. В начале года этот показатель составлял 30-40%.

Теги: #шмыгаль #вакцина #поставки
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