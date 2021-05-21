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10:58 21.05.2021

"Укроборонпром" одержал победу в суде над самолетостроительной корпорацией РФ "МиГ"

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"Укроборонпром" одержал победу в суде над самолетостроительной корпорацией РФ "МиГ"

Кассационный суд в составе Верховного суда Украины принял окончательное решение в пользу ГП "Красиловский агрегатный завод", который входит в состав "Укроборонпрома", в деле против "Российской самолетостроительной корпорации "МиГ", сообщила пресс-служба госконцерна.

"Судебный спор касался требования "МиГ" к предприятию Концерна вернуть средства, уплаченные на основании контракта 2013 года за заказанную и произведенную в Украине продукцию военного назначения. Ее поставка стала невозможной из-за российской агрессии против нашего государства и введенные Украиной запреты и санкции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спор рассматривался судами более двух лет и завершился победой "Укроборонпрома" и "Красиловского агрегатного завода". Верховный Суд подтвердил, что введенные Украиной санкции против корпорации "МиГ" делают невозможным возвращение полученных средств.

"МиГ" входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации, 100% акций которой принадлежит правительству Российской Федерации. Является одним из крупнейших предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, которое выполняет полный цикл работ по производству, ремонту и модернизации истребительной авиации, в частности самолетов МиГ-29 и их модернизированных версий.

Теги: #миг #укроборонпром #суд
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