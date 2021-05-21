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10:44 21.05.2021

МХП откроет лабораторию мясных изделий в Нацуниверситете пищевых технологий

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МХП откроет лабораторию мясных изделий в Нацуниверситете пищевых технологий

Агрохолдинг МХП 24 мая откроет R&D-лабораторию (Research & Development – англ.) в Национальном университете пищевых технологий (Киев) для создания прототипов новых мясных продуктов, сообщила компания в Facebook.

"Это будет современная кухня-лаборатория, на базе которой студенты, молодые ученые и преподаватели смогут экспериментировать над процессом приготовления мясных изделий с помощью современного оборудования, а также создавать первые прототипы новых продуктов", - сообщила МХП.

По его данным, R&D-кухня будет разделена на холодный цех для обработки сырья и на зал для приготовления продуктов, их презентации, а также для проведения семинаров и мастер-классов.

Как отмечает агрохолдинг, такая модель взаимоотношений выгодна как для бизнеса, так и для науки. "Это обеспечит возможность разработки технологий и продуктов, которые сложно реализовать самостоятельно; внедрение передовых специализированных технологий, ноу-хау и опыта; воспитания человеческих ресурсов; установления связи с новыми сетями контактов; гранты на совместные исследования и разработки в FoodTech", - подытоживается в сообщении.

МХП – крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии. В феврале 2019 года МХП завершил сделку по приобретению словенской компании Perutnina Ptuj.

Агрохолдинг в 2020 году получил чистый убыток в размере $133 млн против чистой прибыли $215 млн в 2019 году, в основном из-за курсовых убытков в размере $204 млн, обусловленных годовым ослаблением гривни на 16%.

Выручка МХП в 2020 году сократилась на 7% - до $1,91 млрд. Его скорректированная EBITDA и операционная прибыль уменьшились на 7%, соответственно, до $395 млн и $201 млн. Рентабельность продаж (EBITDA margin) сохранилась на уровне 2019 года - 21%.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.

Теги: #мхп #лаборатория #университет
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