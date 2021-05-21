Тестированием по химии в Украине началась основная сессия ВНО-2021

В пятницу, 21 мая, в Украине началась основная сессия внешнего независимого тестирования (ВНО), первым состоится тестирование по химии.

"21 мая стартует основная сессия внешнего независимого оценивания 2021 года. Первым состоится тестирование по химии - на него зарегистрировались 12 744 человек, для которых создана 881 аудитория в 62 пунктах тестирования", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки.

В ведомстве отмечают, что вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешено только при наличии: оригинала сертификата ВНО; паспорта или иного документа, серию (при наличии) и номер которого указаны в сертификате; приглашения-пропуска для участия в ВНО, которое участники самостоятельно распечатать с информационной страницы.

В случае невозможности предъявления оригинала сертификата, паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, участник не будет допущен в пункт проведения ВНО. Если участник прибудет в пункт тестирования после 10:50, он также не будет допущено к участию в ВНО.

На тестировании с собой следует иметь: 2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета; бутылку с питьевой водой без этикетки; средства индивидуальной защиты, которые участник ВНО сможет положить на свой рабочий стол и при необходимости воспользоваться.

Во время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренные процедурой тестирования.

Для участников, которые по уважительным причинам не смогут принять участие в основной сессии ВНО, проводится дополнительная сессия. Для этого нужно в течение 5 дней после тестирования по определенному предмету (учитывая день проведения) подать заявление в соответствующий региональный центр оценивания качества образования.

Основная сессия внешнего независимого оценивания состоится с 21 мая до 15 июня по графику: 21 мая – химия, 24 мая - испанский, немецкий, французский языки, 25 мая - английский язык, 28 мая - математика, математика (задания уровня стандарта), 1 июня - украинский язык, украинский язык и литература, 4 июня - история Украины, 7 июня – физика, 10 июня – биология, 15 июня - география.

Дополнительная сессия пройдет с 29 июня по 16 июля.

Результаты основной сессии внешнего независимого оценивания будут размещены на информационных страницах участников ВНО до 30 июня, дополнительной – до 23 июля.