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10:38 21.05.2021

Посла Португалии в Украине пригласили в МИД из-за блокирования Лиссабоном заявления ЕС в ОБСЕ по нарушениям прав человека в Крыму

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Посла Португалии в Украине пригласили в МИД из-за блокирования Лиссабоном заявления ЕС в ОБСЕ по нарушениям прав человека в Крыму

Португальский посол в Украине Антониу Машаду был приглашен в Министерство иностранных дел Украины с целью обсуждения позиции Португалии в контексте подготовки заявления Евросоюза в ОБСЕ по вопросу нарушения прав человека на территории временно оккупированного Крыма, сообщает пресс-служба МИД.

"Первый заместитель министра подробно проинформировала посла о трагических событиях 1944 года, когда невинные представители крымских татар подверглись насильственной депортации, организованной советским тоталитарным режимом… К сожалению, сегодня в худших традициях Советского Союза российская оккупационная администрация продолжает репрессии против крымских татар во временно оккупированном Крыму, прибегая к беспрецедентным нарушениям прав человека", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что первая замминистра иностранных дел Эмине Джапарова подчеркнула, что ЕС в своих выступлениях в рамках ОБСЕ последовательно выступает как надежный и конструктивный партнер Украины.

В связи с этим, она сообщила, что украинская сторона искренне благодарна всем иностранным партнерам, которые озвучили заявления по случаю годовщины депортации крымскотатарского народа из Крыма.

"Уверена, что, строя лучшее будущее, основанное на общих ценностях демократии, свободы, человеческого достоинства, верховенства права и уважения прав человека, мы не должны забывать важных уроков прошлого, таких, как депортация крымских татар, которая была осуществлена сталинским режимом 77 лет назад", - отметила дипломат.

Со своей стороны посол заявил, что Португалия неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах.

Кроме того, Антониу Машаду отметил важность распространения правды о преступлениях прошлого и современности, а также чествования жертв.

Ранее в СМИ появилась информация, что Португалия заблокировала упоминание 77-й годовщины депортации крымских татар в заявлении Европейского Союза по Крыму, которое будет сделано в ОБСЕ.

Теги: #посол #португалия #мид
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