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10:23 21.05.2021

Вашингтон готов усиливать сотрудничество с украинскими пограничниками – глава отдела посольства США

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Вашингтон готов усиливать сотрудничество с украинскими пограничниками – глава отдела посольства США

Соединенные Штаты Америки готовы усиливать сотрудничество по привлечению Государственной пограничной службы Украины к участию в международных учениях, по повышению совместимости и совершенствовании системы освещения надводной обстановки.

Об этом заявил руководитель отдела оборонного сотрудничества посольства США в Украине Дэниэл Миллер в ходе встречи с первым заместителем главы Госпогранслужбы Украины генерал-майором Владимиром Никифоренко, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в пятницу.

Отмечается, что в ходе встречи стороны также обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества, в частности по обучению персонала пограничных комендатур быстрого реагирования и развития морской составляющей.

"Первый заместитель руководителя пограничного ведомства Владимир Никифоренко поблагодарил за поддержку и помощь в противодействии российской агрессии, отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины и проинформировал делегацию США об обстановке в зоне проведения ООС и на админграницах со временно оккупированной территорией АР Крым, а также ситуации на государственной границе", - сообщают пограничники.

Они добавляют, что руководитель отдела оборонного сотрудничества посольства США в Украине подтвердил готовность американской стороны усиливать сотрудничества с украинским пограничным ведомством.

Теги: #госпогранслужба #сша
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