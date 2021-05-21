Вашингтон готов усиливать сотрудничество с украинскими пограничниками – глава отдела посольства США

Соединенные Штаты Америки готовы усиливать сотрудничество по привлечению Государственной пограничной службы Украины к участию в международных учениях, по повышению совместимости и совершенствовании системы освещения надводной обстановки.

Об этом заявил руководитель отдела оборонного сотрудничества посольства США в Украине Дэниэл Миллер в ходе встречи с первым заместителем главы Госпогранслужбы Украины генерал-майором Владимиром Никифоренко, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в пятницу.

Отмечается, что в ходе встречи стороны также обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества, в частности по обучению персонала пограничных комендатур быстрого реагирования и развития морской составляющей.

"Первый заместитель руководителя пограничного ведомства Владимир Никифоренко поблагодарил за поддержку и помощь в противодействии российской агрессии, отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины и проинформировал делегацию США об обстановке в зоне проведения ООС и на админграницах со временно оккупированной территорией АР Крым, а также ситуации на государственной границе", - сообщают пограничники.

Они добавляют, что руководитель отдела оборонного сотрудничества посольства США в Украине подтвердил готовность американской стороны усиливать сотрудничества с украинским пограничным ведомством.