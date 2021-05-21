Правоохранители провели обыски в "Киевтеплоэнерго"

Правоохранители провели обыски в служебных помещениях коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" и в офисных помещениях подрядных предприятий в рамках уголовного производства, начатого по факту завладения бюджетными средствами при выполнении строительно-монтажных работ.

"Согласно материалам следствия, частное общество на протяжении 2019-2020 годов по заказу КП "Киевтеплоэнерго" осуществляло работы по реконструкции тепловых сетей, капитальному ремонту аварийных участков тепловых сетей по объектам и жилым домам города Киева на общую сумму 260 млн грн", - сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Отмечается, что указанная подрядная организация выполнила указанные работы не в полном объеме и с завышением стоимости работ и материалов. Кроме того, осуществлялось оформление выполнения субподрядных работ и поставки товаров от предприятий с признаками фиктивности.

"На основании постановления суда в офисных помещениях указанных предприятий, в том числе коммунального предприятия, проведены обыски с целью отыскания первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений", - добавили в прокуратуре.

Уголовное производство расследуется по ч.5 ст.191 УК Украины.