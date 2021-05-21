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09:39 21.05.2021

Я действительно напрямую переписываюсь с президентом Зеленским – Яна Дугарь

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Я действительно напрямую переписываюсь с президентом Зеленским – Яна Дугарь

Военная медсестра Яна Дугарь, обвиняемая в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, подтвердила, что напрямую переписывается с президентом Украины Владимиром Зеленским, о чем он заявил на пресс-конференции 20 мая.

"Уважаемые друзья! Мне поступает немало вопросов относительно пресс-конференции президента Владимира Зеленского и того, что я имею с ним прямую переписку! Это действительно так! В свое время я долго искала возможность получить доступ к президенту и в конце концов его нашла! (Переписка между двумя и более людьми - нормально)", - написала Дугарь на своей странице в Фейсбуке.

Она уточнила, что переписывается с главой государства для того, чтобы донести до него "свою историю, видение и переживания" от того, что происходит с ней самой, а также с Юлией Кузьменко и Андреем Антоненко, которых также обвиняют в причастности к убийству Павла Шеремета.

"Прошу отнестись с пониманием к приватности моего общения с Владимиром Зеленским! Главный бой за правду - впереди!" - резюмировала Дугарь.

Как сообщалось, в ходе своей пресс-конференции, посвященной двум годам своей каденции, Зеленский заявил, что в случае, если будет доказана невиновность подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, встанет вопрос об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова.

Глава государства также продемонстрировал журналистам свою переписку с подозреваемой по делу Шеремета военной медсестрой Яной Дугарь.

"Я знаю детально, что происходит, и мне не все равно, если незаконно было осуждено этих людей. И то, что они находились за решеткой, мне не все равно. Доказательств стопроцентных ещё нет о том, что они невиновны или они виновны", - добавил Зеленский.

20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая 2020 года.

25 августа Шевченковский райсуд Киева принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела по обвинению Антоненко, Дугарь и Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета будет проводить суд присяжных.

Кузьменко находится под круглосуточным домашним арестом, на Дугарь возложены личные обязательства, а Антоненко больше года содержался под стражей.

Апелляционный суд неоднократно оставлял в силе меру пресечения для Антоненко в виде содержания под стражей. Ни один из обвиняемых свою вину в причастности к убийству Шеремета не признает.

30 апреля 2021 года Шевченковский районный суд Киева изменил меру пресечения подозреваемому по "делу Шеремета" Андрею Антоненко с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

Теги: #дугарь #зеленский #переписка
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