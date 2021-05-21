Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, порвавшему флаг Украины в Киеве

Столичные правоохранители сообщили о подозрении в совершении публичного надругательства над государственным флагом Украины мужчине, который сломал флагшток и порвал украинский флаг, находившийся на фасаде здания Дирекции молодежного павильона "Киевская роза" Центрального парка культуры и отдыха Киева на ул. М. Грушевского.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, фигуранту сообщили о подозрении по ч.1 ст.338 Уголовного кодекса Украины.

"Уроженец города Херсон, выражая демонстративное пренебрежение к государственному символу Украины и с целью унижения тех ценностей, к которым другие члены общества относятся с уважением, схватился за край ткани государственного флага Украины и повис на нем, таким образом, что ткань флага была значительно повреждена и была разорвана пополам, а флагшток сломан", - говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что подозреваемого оперативно идентифицировали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Если его вину докажут в суде, то ему грозит наказание в виде штрафа от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 до 68 тысяч грн) или ареста на срок до шести месяцев или лишения свободы на срок до трех лет.