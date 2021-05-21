События

08:43 21.05.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 165 млн

1 мин читать
Число заражений COVID-19 в мире превысило 165 млн

Число выявленных заражений коронавирусом в мире на утро пятницы составило 165 млн 530 тыс. 873, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 430 тыс. 323 человек.

В число стран с более чем 10 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 33 млн 56 тыс. 207 инфицированных COVID-19, зафиксирован 588 тыс. 536 летальный исход.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 за истекшие сутки увеличилось на 259 тыс. 551 и достигло 26 млн 31 тыс. 991, число скончавшихся после суточного роста в 4 тыс. 209 человек составило 291 тыс. 331.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 15 млн 894 тыс. 094 заболевших, из них умерли 444 тыс. 094 человека.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 442,0. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 811 человек, Индии - 209, Бразилии - 2 тыс. 078.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:19 21.05.2021
В Украине за сутки зафиксировано 4 984 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 12 845 человек

В Украине за сутки зафиксировано 4 984 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 12 845 человек

14:52 20.05.2021
Украина законтрактовала 45-47 млн вакцин от COVID-19 - Зеленский

Украина законтрактовала 45-47 млн вакцин от COVID-19 - Зеленский

14:52 20.05.2021
Зеленский: Контракты по поставкам вакцины от Covid-19 были заключены вне программ ЕС

Зеленский: Контракты по поставкам вакцины от Covid-19 были заключены вне программ ЕС

12:28 20.05.2021
В Украине провели более 1 млн вакцинаций - ЦОЗ

В Украине провели более 1 млн вакцинаций - ЦОЗ

08:40 20.05.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 164,6 млн - университет Джонса Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 164,6 млн - университет Джонса Хопкинса

08:27 20.05.2021
В Украине за сутки зафиксировано 5 165 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 16 748 человек – Минздрав

В Украине за сутки зафиксировано 5 165 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 16 748 человек – Минздрав

21:33 19.05.2021
Более трети взрослого населения Великобритании получили первый укол вакцины против COVID-19

Более трети взрослого населения Великобритании получили первый укол вакцины против COVID-19

09:13 19.05.2021
В Украине за сутки зафиксировано 5138 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 17102 человека

В Украине за сутки зафиксировано 5138 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 17102 человека

09:07 19.05.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 164 млн - университет Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 164 млн - университет Хопкинса

20:18 18.05.2021
Реал, Барселона и МЮ остаются самыми дорогими брендами в мире футбола - Brand Finance

Реал, Барселона и МЮ остаются самыми дорогими брендами в мире футбола - Brand Finance

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 4 984 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 12 845 человек

Два человека погибло, один пострадал в результате падения грузовика-лесовоза в реку на Прикарпатье

С начала суток российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины

Минкультуры Украины внесло российских актеров Игоря Петренко и Марию Миронову в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

Николаевский горсовет не смог отменить решение о предоставлении русскому языку статуса регионального – языковой омбудсмен

ПОСЛЕДНЕЕ

Япония официально одобрила вакцины Мoderna и AstraZeneca от коронавируса

Два человека погибло, один пострадал в результате падения грузовика-лесовоза в реку на Прикарпатье

С начала суток российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины

Байден заявил, что США будут работать с Палестинской администрацией над восстановлением Газы

В Киеве объявили конкурс на лучший проект благоустройства сквера Василия Слипака

SpaceX выиграла контракт на отправку посадочного аппарата компании Firefly Aerospace с полезным грузом NASA на Луну в 2023 г

В Харькове участники Велодня "создадут" герб города и карту Украины

Хакеры, атаковавшие систему здравоохранения Ирландии, базируются в районе Санкт-Петербурга

Победителем конкурса Roshen Concert Hall стал проект норвежского архитектурного бюро Snohetta

Зеленский наградил орденом "За мужество" III степени и медалью "Защитнику Отечества" 20 военнослужащих, 8 из них посмертно

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА