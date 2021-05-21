Япония официально одобрила вакцины Мoderna и AstraZeneca от коронавируса

Японское правительство в пятницу официально одобрило вакцины против COVID-19 компаний Мoderna и AstraZeneca, сообщают местные СМИ.

Вакцину Moderna планируется вводить в центрах массовой вакцинации, управляемых Силами самообороны в Токио и Осаке, а также в аналогичных учреждениях, создаваемых некоторыми префектурами и муниципалитетами.

Тем временем министерство здравоохранения Японии в настоящее время не планирует добавлять вакцину AstraZeneca в список вакцин, попадающих под действие закона об иммунизации страны на фоне сохраняющихся опасений относительно случаев образования тромбов. Закон предусматривает, что правительство будет полностью финансировать прививки с использованием одобренных вакцин и будет оплачивать лечение любых проблем со здоровьем, вызванных прививкой.

Ранее в четверг обе вакцины были одобрены группой экспертов министерства.

До сих пор вакцинация в стране осуществлялась препаратом Pfizer. По темпам вакцинации Япония идет позади многих стран.

Начиная с февраля, когда в стране стартовала государственная программа иммунизации, хотя бы одну дозу вакцины получили около 4% населения страны.

Премьер-министр Есихидэ Суга пообещал увеличить количество прививок до 1 млн в день и завершить вакцинацию пожилых людей к концу июля.

Но недавний правительственный опрос показал, что 14% муниципалитетов могут не уложиться в срок в значительной степени из-за нехватки медперсонала.

Местные СМИ отмечают, что все больше чиновников в японском правительстве призывают к продлению чрезвычайного положения, введенного в девяти префектурах, после истечения его нынешнего крайнего срока 31 мая.

В настоящее время чрезвычайное положение из-за темпов распространения COVID-19 действует в префектурах Хоккайдо, Токио, Айти, Киото, Осака, Хего, Окаяма, Хиросима и Фукуока.

Предполагается, что режим ЧС также будет введен в префектуре Окинава и будет действовать до 20 июня.

По данным университета Джонса Хопкинса, за время пандемии в стране зарегистрировано 705 тыс. 581 случай заражения COVID-19, более 12 тыс. человек скончались.