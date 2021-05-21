События

08:31 21.05.2021

Япония официально одобрила вакцины Мoderna и AstraZeneca от коронавируса

2 мин читать
Япония официально одобрила вакцины Мoderna и AstraZeneca от коронавируса

Японское правительство в пятницу официально одобрило вакцины против COVID-19 компаний Мoderna и AstraZeneca, сообщают местные СМИ.

Вакцину Moderna планируется вводить в центрах массовой вакцинации, управляемых Силами самообороны в Токио и Осаке, а также в аналогичных учреждениях, создаваемых некоторыми префектурами и муниципалитетами.

Тем временем министерство здравоохранения Японии в настоящее время не планирует добавлять вакцину AstraZeneca в список вакцин, попадающих под действие закона об иммунизации страны на фоне сохраняющихся опасений относительно случаев образования тромбов. Закон предусматривает, что правительство будет полностью финансировать прививки с использованием одобренных вакцин и будет оплачивать лечение любых проблем со здоровьем, вызванных прививкой.

Ранее в четверг обе вакцины были одобрены группой экспертов министерства.

До сих пор вакцинация в стране осуществлялась препаратом Pfizer. По темпам вакцинации Япония идет позади многих стран.

Начиная с февраля, когда в стране стартовала государственная программа иммунизации, хотя бы одну дозу вакцины получили около 4% населения страны.

Премьер-министр Есихидэ Суга пообещал увеличить количество прививок до 1 млн в день и завершить вакцинацию пожилых людей к концу июля.

Но недавний правительственный опрос показал, что 14% муниципалитетов могут не уложиться в срок в значительной степени из-за нехватки медперсонала.

Местные СМИ отмечают, что все больше чиновников в японском правительстве призывают к продлению чрезвычайного положения, введенного в девяти префектурах, после истечения его нынешнего крайнего срока 31 мая.

В настоящее время чрезвычайное положение из-за темпов распространения COVID-19 действует в префектурах Хоккайдо, Токио, Айти, Киото, Осака, Хего, Окаяма, Хиросима и Фукуока.

Предполагается, что режим ЧС также будет введен в префектуре Окинава и будет действовать до 20 июня.

По данным университета Джонса Хопкинса, за время пандемии в стране зарегистрировано 705 тыс. 581 случай заражения COVID-19, более 12 тыс. человек скончались.

Теги: #япония #вакцины #одобрение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:45 20.05.2021
Власти Израиля одобрили прекращение огня против движения ХАМАС в секторе Газа

Власти Израиля одобрили прекращение огня против движения ХАМАС в секторе Газа

19:03 20.05.2021
Япония продолжит оказывать Украине помощь в процессе проведения реформ для восстановления территориальной целостности

Япония продолжит оказывать Украине помощь в процессе проведения реформ для восстановления территориальной целостности

17:44 20.05.2021
Прямые контракты с производителями ковидных вакцин имеют преимущество в скорости поставок перед агрегационными механизмами – СЕО "МЗУ"

Прямые контракты с производителями ковидных вакцин имеют преимущество в скорости поставок перед агрегационными механизмами – СЕО "МЗУ"

02:18 18.05.2021
Байден обещает вывести США в лидеры по поставке вакцин

Байден обещает вывести США в лидеры по поставке вакцин

20:07 17.05.2021
США к концу июня планируют довести отгрузки вакцин от COVID-19 за рубеж до 80 млн - Белый дом

США к концу июня планируют довести отгрузки вакцин от COVID-19 за рубеж до 80 млн - Белый дом

05:04 17.05.2021
ЮНИСЕФ призвала страны "большой семерки" поделиться вакцинами от коронавируса для программы COVAX

ЮНИСЕФ призвала страны "большой семерки" поделиться вакцинами от коронавируса для программы COVAX

08:05 14.05.2021
Япония введет режим ЧС еще в трех префектурах в связи с распространением COVID-19

Япония введет режим ЧС еще в трех префектурах в связи с распространением COVID-19

12:19 12.05.2021
Укрфонд исследований профинансировал разработку двух ковидных вакцин, третью финансирует бизнес - Ляшко

Укрфонд исследований профинансировал разработку двух ковидных вакцин, третью финансирует бизнес - Ляшко

05:03 12.05.2021
Руководитель разведки Южной Кореи находится в Токио для обсуждения КНДР с главами разведывательных служб Японии и США – СМИ

Руководитель разведки Южной Кореи находится в Токио для обсуждения КНДР с главами разведывательных служб Японии и США – СМИ

11:22 11.05.2021
Украина начала переговоры об обеспечении вакцинами от COVID-19 в 2022 г – Степанов

Украина начала переговоры об обеспечении вакцинами от COVID-19 в 2022 г – Степанов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 4 984 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 12 845 человек

Два человека погибло, один пострадал в результате падения грузовика-лесовоза в реку на Прикарпатье

С начала суток российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины

Минкультуры Украины внесло российских актеров Игоря Петренко и Марию Миронову в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

Николаевский горсовет не смог отменить решение о предоставлении русскому языку статуса регионального – языковой омбудсмен

ПОСЛЕДНЕЕ

Число заражений COVID-19 в мире превысило 165 млн

В Украине за сутки зафиксировано 4 984 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 12 845 человек

Два человека погибло, один пострадал в результате падения грузовика-лесовоза в реку на Прикарпатье

С начала суток российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины

Байден заявил, что США будут работать с Палестинской администрацией над восстановлением Газы

В Киеве объявили конкурс на лучший проект благоустройства сквера Василия Слипака

SpaceX выиграла контракт на отправку посадочного аппарата компании Firefly Aerospace с полезным грузом NASA на Луну в 2023 г

В Харькове участники Велодня "создадут" герб города и карту Украины

Хакеры, атаковавшие систему здравоохранения Ирландии, базируются в районе Санкт-Петербурга

Победителем конкурса Roshen Concert Hall стал проект норвежского архитектурного бюро Snohetta

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА