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08:19 21.05.2021

В Украине за сутки зафиксировано 4 984 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 12 845 человек

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В Украине за сутки зафиксировано 4 984 новых случая инфицирования COVID-19, выздоровели 12 845 человек

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 4 845 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших – 12 845 человек, умерли 202 человека, сообщает Телеграм-канал "Коронавирус-инфо".

"21 мая 2021 в Украине зафиксировано 4984 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди них - 278 детей и 97 медработников. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 785 человек; летальных случаев - 202; выздоровели – 12 845 человек", – сообщается на канале в пятницу утром.

Днем ранее, 20 мая сообщалось о 5 165 новых больных коронавирусом, 19 мая сообщалось о 5 138 новых случаях инфицирования COVID-19, 18 мая за сутки зафиксировано 4 095 новых случаев инфицирования COVID-19, 17 мая сообщалось о 2 136 новых случаях коронавирусной болезни, 16 мая - о 3 620 новых случаях инфицирования COVID-19, 15 мая зафиксировано 6 796 новых случаев инфицирования COVID-19, 14 мая - 7 562 новых случая инфицирования COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 2 175 382 человека, 49 101 пациент скончался, 1 929 039 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (453), Донецкой (408), Днепропетровской (405), Запорожской (354) и Киевской (348) областях.

 

Теги: #статистика #коронавирус
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