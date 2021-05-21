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07:53 21.05.2021

Два человека погибло, один пострадал в результате падения грузовика-лесовоза в реку на Прикарпатье

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Два человека погибло, один пострадал в результате падения грузовика-лесовоза в реку на Прикарпатье

Два человека погибло, еще один травмирован в результате падения грузовика-лесовоза в реку в Калушском районе Ивано-Франковской области в четверг вечером, сообщили в пресс-службе полиции области.

"В четверг, 20 мая, около 22:09 в селе Шевченково, Выгодского ТГ с моста в реку упал грузовой автомобиль-лесовоз, в салоне которого находилось три человека. На место происшествия немедленно прибыли полицейские, спасатели и медики. Тела двух погибших нашли и вытащили работники ГСЧС, еще один человек получил травмы, ему медики оказывали помощь", – сказано в сообщении на странице полиции Ивано-Франковской области в Фейсбук в ночь на пятницу.

По предварительной информации правоохранители установили, что погибшие - водитель 1979 г.р., житель села Лолин и пассажир 1994 г.р., житель села Пидлиски. Еще одного пассажира 1991 г.р. госпитализировали в медицинское учреждение.

"Причину аварии установит расследование. Предварительно: водитель не справился с управлением и "КамАЗ" с моста упал в реку", – отметили правоохранители.

На месте работают следователи и криминалисты.

 

Теги: #прикарпатье #жертвы #дтп
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