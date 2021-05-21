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07:38 21.05.2021

С начала суток российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины

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С начала суток российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе дважды открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, без потерь. За минувшие сутки зафиксировано 10 обстрелов противника, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"По состоянию на 7:00 утра, 21 мая, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня", –сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в пятницу.

В частности, вблизи Песков противник открывал огонь из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов. В пригороде Водяного российские наемники применили ручные и станковые противотанковые гранатометы.

"За прошедшие сутки, 20 мая, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня… Потерь среди наших защитников нет. На обстрелы противника наши защитники открывали огонь", – добавили в штабе.

Теги: #оос #сводка
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