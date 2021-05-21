Байден заявил, что США будут работать с Палестинской администрацией над восстановлением Газы

Президент США Джо Байден заявил, что его администрация будет сотрудничать с ООН и другими заинтересованными сторонами для оказания гуманитарной помощи населению сектора Газа, а также продолжит дипломатическую работу по ближневосточному урегулированию.

"США привержены сотрудничеству с ООН (...) и другими международными заинтересованными сторонами в целях оказания оперативной гуманитарной помощи и мобилизации международной поддержки населению Газы и усилиям по восстановлению Газы", - сказал Байден в ходе выступления по ситуации на Ближнем Востоке.

Он отметил, что США намерены работать над восстановлением Газы "в полном партнерстве с Палестинской администрацией, а не с ХАМАСом, (...) таким образом, чтобы ХАМАС не мог просто пополнить свой военный арсенал".

"Палестинцы и израильтяне в равной степени заслуживают того, чтобы жить в безопасности и пользоваться равными мерами свободы, процветания и демократии. Моя администрация продолжит нашу тихую неустанную дипломатию в этом направлении. У нас есть реальная возможность добиться прогресса", - добавил президент США.