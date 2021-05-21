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04:57 21.05.2021

SpaceX выиграла контракт на отправку посадочного аппарата компании Firefly Aerospace с полезным грузом NASA на Луну в 2023 г

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SpaceX выиграла контракт на отправку посадочного аппарата компании Firefly Aerospace с полезным грузом NASA на Луну в 2023 г

Частная аэрокосмическая компания SpaceX получила контракт на отправку на Луну в 2023 году посадочного аппарата Blue Ghost американской компании Firefly Aerospace, на котором будут размещены полезные нагрузки агентства NASA, сообщается на сайте Firefly Aerospace.

"Компания Firefly рада, что наш космический аппарат Blue Ghost будет отправлен с помощью крайне надёжной ракеты-носителя Falcon 9, которая доставит рабочие инструменты и полезные нагрузки технологической демонстрации NASA для достижения агентством своих научных целей и успеха программы "Артемида", - заявил старший вице-президент Firefly Aerospace Ши Ферринг.

Firefly Aerospace украинского бизнесмена Максима Полякова получила контракт с NASA на $93,3 млн на доставку груза на поверхность Луны в 2023 году на посадочном аппарате Blue Ghost в феврале этого года.

Отмечается, что Blue Ghost (названный так в честь редкого светлячка Phausis reticulata) обеспечит все этапы доставки полезной нагрузки: транзит к Луне, выход на лунную орбиту и доставку на поверхность.

Вся миссия должна быть завершена за один лунный световой день, который длится около 14 земных дней.

В дополнение к полезному грузу от NASA аппарат доставит еще более 50 кг коммерческого груза.

Теги: #сша #космос #контракт #аппарат
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