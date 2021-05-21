В Харькове участники Велодня "создадут" герб города и карту Украины

В воскресенье, 23 мая, в Харькове пройдет Велодень, который начнется с флешмоба на пл.Свободы.

"В 10:00 на пл. Свободы начнется один из самых масштабных флешмобов за всю историю Велодней: его участники выстроятся таким образом, чтобы "создать" герб Харькова, олимпийские круги и карту Украины", - сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

В 11:00 от памятника казаку Харько стартует велопробег, который в этом году пройдет по обновленному 9-километровому маршруту: пл. Свободы - пр. Науки - ул. Деревянко (разворот) - пр. Науки - пл. Свободы.

Во время Велодня для детей будут организованы игровые площадки и велозона, а среди участников велопарада пройдет конкурс на самую яркую защитную маску.

Ожидается, что в этом году в Велодне примут участие более 10 тысяч человек.

Велодень проходит в Харькове с 2006 года. В 2015 году его участники установили новый рекорд Украины, создав подвижную фигуру велосипеда из более чем 3,2 тыс. велосипедистов.