Зеленский наградил орденом "За мужество" III степени и медалью "Защитнику Отечества" 20 военнослужащих, 8 из них посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградам тех, кто проявил личное мужество и самоотверженные действия в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как сообщается на сайте главы государства в четверг, согласно указу №202/2021, орденом "За мужество" III степени отмечено 9 военнослужащих, из которых 8 - посмертно.

Кроме того, медалью "Защитнику Отечества" награждены 11 украинских военных.