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23:14 20.05.2021

Зеленский с супругой приняли участие во вручении Шевченковских премий лауреатам 2021 года

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Зеленский с супругой приняли участие во вручении Шевченковских премий лауреатам 2021 года

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой приняли участие в награждении лауреатов Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2021 года, сообщила пресс-служба главы государства.

"Рад быть здесь с моей женой и видеть трансформацию Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Очень важно видеть высокий статус этой премии. Церемония награждения проходит в знаковых местах Украины", - сказал Зеленский на церемонии вручения премии в четверг в Киеве.

Президент подчеркнул, что в этом году Украина отмечает ряд важных юбилейных дат. В частности это 30-летие образования Вооруженных сил, 25-летие Конституции, 75-летие госпредприятия "Антонов", юбилей Леси Украинки и 60-летие Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

"Символично, что это происходит в год 30-летия независимости Украины. Это главные символы Украины - наша Конституция, наша армия, наша авиация, наша культура, наша премия имени Тараса Шевченко - премия каждого украинца. Поздравляю вас с этим юбилеем", - сказал Зеленский, приветствуя лауреатов.

Согласно указу главы государства № 199/2021, Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко 2021 присуждена режиссеру Валентину Васяновичу и художнику-постановщику Владлену Одуденко за фильм "Атлантида".

Писательница Оксана Луцишина получила премию за роман "Иван и Феба", а журналист Станислав Асеев - за книгу эссе "В изоляции".

Кроме того, премию получили представители музыкального агентства "УХО" Александра Андрусик, Евгений Шимальський и Екатерина Сула за серию концертов вокальной музыки "Архитектура голоса".

Также премия присуждена и художнику Борису Михайлову за художественный проект "Испытание смертью".

Режиссер-постановщик, художник-сценограф Сергей Маслобойщиков, художник по костюмам Наталья Рудюк и композитор Александр Бегма получили премию за спектакль Verba по мотивам драмы-феерии "Лесная песня" Леси Украинки в постановке Национального академического драматического театра имени Ивана Франко.

Теги: #шевченко #премии #лауреаты
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