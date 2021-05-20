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22:31 20.05.2021

В Раде зарегистрирован проект постановления о признании ХАМАС террористической организацией

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В Раде зарегистрирован проект постановления о признании ХАМАС террористической организацией

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления об осуждении деятельности радикальной исламской организации ХАМАС и признании ее террористической организацией, сообщила народный депутат от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк на своей странице в Фейсбук.

"Украина должна признать ХАМАС террористической организацией. Такой проект постановления я зарегистрировала только что в Раде", – написала нардеп в четверг вечером.

Проект постановления политик выложила на своей странице в Фейсбук.

Василевская-Смаглюк подчеркнула, что инициативу уже поддержали 80 народных депутатов из разных партий.

"Фактически Украина этим шагом присоединяется к цивилизованному миру, к нашим стратегическим партнерам - Евросоюзу, США, Канаде, а также Великобритании и Японии, которые давно признали это радикальное движение террористической организацией. Кроме того, такими действиями мы делаем шаг навстречу Израилю. И этот шаг давно назрел. Не в последнюю очередь потому, что главной страной, которая не только не признает ХАМАС террористической организацией, но и политически поддерживает это движение, является Российская Федерация, которая радушно принимает главарей ХАМАСа в Москве, и чей министр иностранных дел называет их "дорогими друзьями", – написала она.

Также Василевская-Смаглюк отметила, что Кремль "использует террористов ХАМАСа для давления на США, чтобы требовать уступок по другим вопросам. В частности, о признании аннексии Крыма и по урегулированию военного конфликта на Донбассе, а фактически - для легитимизации российской агрессии против Украины, на условиях Москвы".

"Место Украины с теми государствами-партнерами, которые уважают международное право и придерживаются мирных намерений в глобальной политике. Сегодняшнюю инициативу я считаю проявлением верности Украины европейским ценностям. Надеюсь зал поддержит эту инициативу и мы начнем новую страницу в нашей внешней политике. Страницу, которая поможет Украине как самостоятельному геополитическому игроку сделать свой вклад в установление мира на Ближнем Востоке", – подытожила нардеп.

 

Теги: #хамас #рада #терроризм
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