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21:06 20.05.2021

Протестующих против соглашения о границе с Азербайджаном задерживают в Ереване

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Протестующих против соглашения о границе с Азербайджаном задерживают в Ереване

Полиция Армении задерживает в центре Еревана участников акции протеста против планируемого подписания нового соглашения с Азербайджаном о демаркации и делимитации границ.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", несколько сотен человек перекрыли проспект Баграмяна, где находится здание парламента, которое проводит внеочередное заседание по вопросу нового соглашения с Азербайджаном.

Полиция разогнала демонстрантов, после чего начала массовые задержания.

В акции протеста участвуют представители различных партий и организаций.

Теги: #армения #протест #граница #задержание
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