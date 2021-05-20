Протестующих против соглашения о границе с Азербайджаном задерживают в Ереване
Полиция Армении задерживает в центре Еревана участников акции протеста против планируемого подписания нового соглашения с Азербайджаном о демаркации и делимитации границ.
Как сообщает корреспондент "Интерфакса", несколько сотен человек перекрыли проспект Баграмяна, где находится здание парламента, которое проводит внеочередное заседание по вопросу нового соглашения с Азербайджаном.
Полиция разогнала демонстрантов, после чего начала массовые задержания.
В акции протеста участвуют представители различных партий и организаций.