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20:41 20.05.2021

Зеленский подписал закон об урегулировании статуса работников Службы судебной охраны

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Зеленский подписал закон об урегулировании статуса работников Службы судебной охраны

Президент Владимир Зеленский подписал закон, вносящий изменения в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые другие правовые акты относительно урегулирования отдельных вопросов правового статуса работников Службы судебной охраны", сообщает пресс-служба президента в четверг.

"Служба судебной охраны начала формироваться с апреля 2019 года в соответствии с законом "О судоустройстве и статусе судей" для поддержания общественного порядка в суде, охраны судебных помещений, обеспечения личной безопасности судей и членов их семей. Со временем стал очевидным ряд проблемных вопросов, препятствующих развитию Службы", - говорися в сообщении.

В нем уточняется, что, в частности, появилась потребность в зачислении в стаж работы в Службе судебной охраны времени прохождения службы в правоохранительных и других государственных органах, что позволяло устанавливать сотрудникам судебной охраны надбавки за стаж службы, а также предоставлять им дополнительный оплачиваемый отпуск.

"Закон, который подписал президент, позволяет такие зачисления и таким образом обеспечивает права работников Службы судебной охраны на надлежащее денежное и пенсионное обеспечение", - сообщает в Офисе президента.

Там отмечают, что документ также "уточняет и детализирует ряд других норм законодательства, в частности распространяет действие Дисциплинарного устава Национальной полиции Украины на работников Службы судебной охраны и определяет, что их подготовку и повышение уровня квалификации осуществляет Национальная школа судей".

Также закон предоставляет право работникам Службы на отсрочку от призыва на срочную военную службу и позволяет создавать профессиональные объединения и профсоюзы.

"Закон вступает в силу на следующий день после опубликования, кроме положения о размере должностных окладов работников центрального органа управления и территориальных подразделений Службы судебной охраны, которое вступает в силу с 1 января 2022 года", - резюмируют в ОП.

Теги: #президент #закон #суд
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