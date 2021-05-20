Европарламент и председатель Совета ЕС достигли предварительной договоренности по сертификату о вакцинации от коронавируса

Представители Европейского парламента (ЕП) и председательствующей в Совете ЕС Португалии достигли в четверг предварительного соглашения об учреждении сертификата ЕС по вакцинации от COVID-19, сообщила пресс-служба ЕП.

"Согласованный текст будет поставлен на голосование в Комитете по гражданским свободам (Европарламента) 26 мая 2021 года", - говорится в коммюнике.

В случае утверждения комитетом текст будет представлен для принятия на пленарном заседании Европарламента 7-10 июня, объявили в Брюсселе.