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20:22 20.05.2021

Европарламент и председатель Совета ЕС достигли предварительной договоренности по сертификату о вакцинации от коронавируса

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Европарламент и председатель Совета ЕС достигли предварительной договоренности по сертификату о вакцинации от коронавируса

Представители Европейского парламента (ЕП) и председательствующей в Совете ЕС Португалии достигли в четверг предварительного соглашения об учреждении сертификата ЕС по вакцинации от COVID-19, сообщила пресс-служба ЕП.

"Согласованный текст будет поставлен на голосование в Комитете по гражданским свободам (Европарламента) 26 мая 2021 года", - говорится в коммюнике.

В случае утверждения комитетом текст будет представлен для принятия на пленарном заседании Европарламента 7-10 июня, объявили в Брюсселе.

Теги: #ес #документ #вакцинация
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