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20:10 20.05.2021

Денисова обратилась в Нацполицию с требованием объективнее определять субъект правонарушения во время составления протокола за невыполнение родительских обязанностей

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Денисова обратилась в Нацполицию с требованием объективнее определять субъект правонарушения во время составления протокола за невыполнение родительских обязанностей

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась в Национальную полицию с требованием более объективно определять субъект правонарушения во время составление административного протокола за несоблюдение родителями своих родительских обязанностей.

Об этом заявила сама Денисова, комментируя случай, произошедший в четверг в Киеве, где правоохранители составили административный протокол на мать мальчика, который потерялся, пока находился с отцом.

"По словам полицейских, мальчик вместе с сестренкой находился дома с отцом, но потом вышел из квартиры искать мать, которая в это время отлучилась по делам. Ювенальные полицейские провели профилактическую беседу с матерью и составили в отношении нее административный протокол за невыполнение своих родительских обязанностей по части 1 статьи 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях", - написала Денисова в фейсбуке.

Она отметила, что, согласно законодательству Украины, мать и отец имеют равные права и обязанности относительно ребенка, независимо от того, находились ли они в браке между собой (статья 141 Семейного кодекса Украины).

"Кроме того, на каждого из родителей возлагается одинаковая ответственность за воспитание, обучение и развитие ребенка (статья 12 закона Украины "Об охране детства"). Поэтому обратилась к заместителю главы Национальной полиции Украины… Андрея Крищенко с требованием объективно определять субъект административного правонарушения при составлении административного протокола по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях (невыполнение родителями или лицами , что их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей)", - подчеркнула омбудсмен.

Денисова также выразила надежду на то, что "этот досадный случай станет наукой как для родителей, так и для правоохранителей".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что правоохранители составили протокол в отношении женщины за то, что её сын потерялся в то время, когда находился с отцом.

Сами же полицейские объяснили это тем, что за потерянным ребенком пришла именно мать, и протокол на отца составили бы в том случае, если бы именно он пришел забирать ребенка.

 

Теги: #омбудсмен #полиция #обращение
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