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20:05 20.05.2021

ХАМАС согласно на прекращение огня с Израилем - СМИ

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ХАМАС согласно на прекращение огня с Израилем - СМИ

Движение ХАМАС проинформировало ливанскую группировку "Хезболла" о согласии с пятницы придерживаться режима прекращения огня с Израилем, сообщили в четверг израильские СМИ.

Однако официального подтверждения этой информации со стороны ХАМАС или Израиля не поступало.

Вместе с тем, по данным СМИ, в четверг ХАМАС ужесточило требования в адрес Израиля, потребовав от него принять участие в ликвидации последствий израильских авиаударов по сектору Газа, а также озвучив ряд условий в отношении Храмовой горы и Иерусалима, на удовлетворение которых Израиль пойти не может.

Ранее ближневосточные СМИ сообщали о том, что в скором времени Израиль и палестинцы из сектора Газа могут объявить о перемирии.

В то же время в четверг израильский министр обороны Бени Ганц заявил, что ВВС Израиля, если будет нужно, усилят удары по палестинским боевикам в секторе Газа.

Израиль уже вторую неделю наносит удары по сектору Газа в ответ на проводимые оттуда ракетные пуски.

Теги: #хамас #перемирие #согласие #израиль
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