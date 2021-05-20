Минкультуры Украины внесло российских актеров Игоря Петренко и Марию Миронову в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

Министерство культуры и информационной политики по представлению Службы безопасности Украины внесло трех актеров из РФ в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

"11 мая 2021г. в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, Копылова Игоря Сергеевича, Петренко Игоря Петровича и Миронову Марию Андреевну", - сообщает пресс-служба Минкультуры Украины.

Так, соответствующим приказом Минкультуры от 19 мая указанные лица были включены в перечень.

"Процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству полномочиями решать "включать" или "не включать" в списки Министерство культуры и информационной политики не наделено", - сказано в сообщении.

Таким образом, на данный момент в этом перечне находится 192 человека.