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19:54 20.05.2021

Любой взрослый француз сможет получить вакцину против COVID-19 с 31 мая

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Любой взрослый француз сможет получить вакцину против COVID-19 с 31 мая

Франция на две недели раньше запланированного срока приступит к вакцинации всех взрослых старше 18 лет, объявил французский премьер-министр Жан Кастекс.

Это изменение в кампании вакцинации начнется с 31 мая, вместо предусмотренного ранее 15 июня, сообщает газета "Фигаро".

Вакцинация для всех желающих совершеннолетних, а не целевых групп, в принципе началась 12 мая, но при условии наличия свободных доз, которое не было гарантированным.

Глава французского правительства также объявил в четверг об ускорении кампании вакцинации с 24 мая для "приоритетных профессий", таких как преподаватели или представители правоохранительных органов, независимо от их возраста.

На сегодняшний день, поясняет издание, ограничения остаются для возрастной группы от 18 до 49 лет. Приоритет был отдан лицам, имеющим патологии высокого риска, беременным женщинам, начиная с 4 месяца беременности, и др.

Такое ускорение графика предпринимается после того, как Франция 15 мая преодолела порог в 20 млн человек, получивших хотя бы одну дозу вакцины. Ближайшая цель правительства достичь цифры в 30 млн человек, привитых первой дозой, к 15 июня.

Теги: #вакцинация #франция #взрослые
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