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19:18 20.05.2021

В МИД презентовали проект "Тайны Украины для тебя"

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В МИД презентовали проект "Тайны Украины для тебя"

В Министерстве иностранных дел Украины презентовали проект "Тайны Украины для тебя".

"В рамках этого проекта мы хотим рассказать и самим украинцам, и миру о том, насколько прекрасной является мозаика украинской культуры. Потому что украинская культура очень разнообразна, она состоит из культур тех коренных народов, тех национальных меньшинств, которые населяют наше государство, и тех региональных отличий, которыми славится Украина", - сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на презентации проекта в Киеве в четверг.

Он подчеркнул, что каждый из элементов этой мозаики равнозначно важен.

"Нет какой-то главной и второстепенной культуры. Именно потому мы хотим показать вам эту картину во всей ее полноценной красоте, чтобы тайны Украины раскрылись и еще больше объединили нас внутри Украины, а также делали Украину более популярной в мире", - добавил Кулеба.

Глава МИД отметил, что по результатам проекта будет издана уникальная книга.

"Эта книга попадет в каждую украинскую библиотеку, а также в заграничные библиотеки", - проинформировал он.

В то же время Кулеба призвал иностранных дипломатов, работающих сейчас в Украине, отложить книгу на потом, а воспользоваться возможностью своего пребывания в Украине для того, чтобы объездить всю Украину и воочию познакомиться с тайнами, которые станут известны в рамках этого проекта.

Руководитель Центра украинской культуры в Таллинне Анатолий Лютюк отметил, что над этим проектом работают мастера, занимающиеся ремеслами, ученые, этнографы. По его словам, книга, которая будет создана по результатам проекта, сделает его учебным, научным, культурологическим.

"Мы будем показывать этот проект за границей, но очень важно, что он делается для людей, которые живут в Украине, люди больше узнают о своей культуре. В Украине есть прекрасные ремесла, которые известны в мире, например пысанкарство, но мы хотим найти в Украине такие культурологические явления, которые требуют поддержки", - добавил Лютюк.

В свою очередь, директор благотворительного фонда "Честь и сердце" Ирина Рабарская указала, что проект "Тайны Украины для тебя" должен стать открытием кода украинской нации.

"Потому что много кто из нас говорит, что код украинской нации - это вышиванка, это язык, это наши национальные символы, но код нашей нации - это мы все вместе, и это наши ремесла, наша украинская аутентичная кухня, наши архитектурные природные интересные места Украины", - пояснила она.

Теги: #презентация #проект #мид
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