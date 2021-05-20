Япония продолжит оказывать Украине помощь в процессе проведения реформ для восстановления территориальной целостности

Министр обороны Андрей Таран в четверг, 20 мая, провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Японии в Украине Такаши Кураи и атташе по вопросам обороны Японии полковником Даичи Сакамото.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, собеседники обсудили вопросы гуманитарной помощи со стороны правительства Японии для переоснащения военно-медицинских учреждений Вооруженных сил Украины новейшими высокотехнологичными образцами медицинского оборудования и обменялись мнениями по развитию двустороннего оборонного и военного сотрудничества, в частности совместного участия в военных учениях, обмена опытом в сфере военной медицины, проведения психологической реабилитации военнослужащих.

"Чрезвычайный и полномочный посол Японии в Украине господин Такаши Кураи, в свою очередь, рассказал о значительных усилиях своего государства, предпринимаемых для поддержания стабильности в мире путем развития международно-правовых отношений, особенно в сфере урегулирования международных конфликтов, а также осуществления контроля за соблюдением международных договоров со стороны международных организаций", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что правительство Японии на двустороннем уровне планирует продолжить оказывать Украине помощь и содействие в проведении широких реформ для обеспечения независимости нашей страны и восстановления ее территориальной целостности.

Кроме того, министр обороны поблагодарил атташе по вопросам обороны Японии полковнику Даичи Сакамото, служебная деятельность в Украине которого завершается, за "значительный личный вклад в развитие украинско-японского оборонного сотрудничества во время пребывания на дипломатической работе и торжественно вручил ему знак отличия Министерства обороны Украины "Знак почета".