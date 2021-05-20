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18:18 20.05.2021

Николаевский горсовет не смог отменить решение о предоставлении русскому языку статуса регионального – языковой омбудсмен

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Николаевский горсовет не смог отменить решение о предоставлении русскому языку статуса регионального – языковой омбудсмен

Николаевский городской совет не смог отменить решение о предоставлении русскому языку статуса регионального, сообщает уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

"Позор тем депутатам Николаевского городского совета и организаторам недостойного голосования, которые на сегодняшнем пленарном заседании испугались отменить решение "О признании утратившим силу решения городского совета от 21.08.2012 №19/4 "О предоставлении русскому языку статуса регионального языка Николаева", - написал Кремень в социальной сети Facebook.

Языковой омбудсмен разместил протокол поименного голосования за данное решение, которое не набрало необходимого количества голосов.

"Требую решительных действий со стороны органов прокуратуры на такое бездействие органа местного самоуправления", - подчеркнул он.

 

Теги: #креминь #язык #николаев #горсовет
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