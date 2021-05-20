С начала суток российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

Российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала четверга, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

"В течение текущих суток, 20 мая, было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Неподалеку населенных пунктов Троицкое и Авдеевка противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, а у Новоселовки - еще и из крупнокалиберных пулеметов", - - сказано в сообщении в Facebook.

В районе населенного пункта Гнутово враг совершил обстрел в сторону украинских позиций из автоматических станковых гранатометов.

Боевых потерь среди наших защитников нет. На обстрелы противника военные ВСУ открывали огонь в ответ.

"Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ", - добавили в штабе ООС.