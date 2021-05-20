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17:46 20.05.2021

Самолет МАУ из Стамбула в Киев осуществил вынужденную посадку в Одессе, пассажиры будут доставлены в столицу вечерним рейсом

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Самолет МАУ из Стамбула в Киев осуществил вынужденную посадку в Одессе, пассажиры будут доставлены в столицу вечерним рейсом

Самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) по техническим причинам осуществил вынужденную посадку рейса PS712 Стамбул - Киев в международном аэропорту "Одесса".

Как сообщила пресс-служба МАУ в четверг, пассажиры рейса будут доставлены в Киев в 21:10 по местному времени дополнительным самолетом Embraer 190. Им будет предоставлено питание и напитки.

По предварительной информации, большинство пассажиров рейса направлялось в Украину. Для транзитных пассажиров будет обеспечен перенос стыковки с соблюдением всех международных авиационных правил и норм.

"Опытными экипажами МАУ данная ситуация многократно отработана на тренажерах. Экипаж действовал строго с соблюдением инструкций, а также в соответствии с требованиями авиационной безопасности и безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Теги: #мау #посадка #одесса
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