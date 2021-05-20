Эвакуацию украинцев из Сектора Газы задерживает нарушение обещаний по созданию "коридора безопасности" - Кулеба

Эвакуацию украинцев из Сектора Газы задерживает нарушение обещаний по созданию "коридора безопасности", сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Уже мы должны были начать эвакуацию, но были нарушены обещания по созданию "коридора безопасности", потому мы сейчас ведем переговоры о том, чтобы нам дали таки коридор, через который мы сможем вывезти наших граждан в направлении Египта, из Египта они полетят в Украину. Мы готовы. Единственное, что нас держит, это коридор безопасности", - сказал Кулеба журналистам в Киеве в четверг.

Как сообщалось, 19 мая Украина договорилась о "зеленом коридоре" для вывоза граждан Украины из Сектора Газа через Египет и организации соответствующего авиарейса, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы уже договорились с властью Израиля и Палестинской автономии о "зеленом коридоре" для эвакуации. Уже отработали организационные вопросы с властью Египта, На данный момент во исполнение поручения президента Украины принято решение об осуществлении такой эвакуации в самые краткие сроки путем вывоза наших граждан с территории Сектора Газа на территорию Египта и организации соответствующего авиарейса за счет средств резервного фонда бюджета Украины", - сказал он на заседании Кабинета министров.

Кулеба добавил, что если не произойдет каких-то форс-мажорных событий в связи с обострением конфликта, в течение 48 часов такая эвакуация произойдет.