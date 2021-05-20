События

16:58 20.05.2021

Эвакуацию украинцев из Сектора Газы задерживает нарушение обещаний по созданию "коридора безопасности" - Кулеба

1 мин читать
Эвакуацию украинцев из Сектора Газы задерживает нарушение обещаний по созданию "коридора безопасности" - Кулеба

Эвакуацию украинцев из Сектора Газы задерживает нарушение обещаний по созданию "коридора безопасности", сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Уже мы должны были начать эвакуацию, но были нарушены обещания по созданию "коридора безопасности", потому мы сейчас ведем переговоры о том, чтобы нам дали таки коридор, через который мы сможем вывезти наших граждан в направлении Египта, из Египта они полетят в Украину. Мы готовы. Единственное, что нас держит, это коридор безопасности", - сказал Кулеба журналистам в Киеве в четверг.

Как сообщалось, 19 мая Украина договорилась о "зеленом коридоре" для вывоза граждан Украины из Сектора Газа через Египет и организации соответствующего авиарейса, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы уже договорились с властью Израиля и Палестинской автономии о "зеленом коридоре" для эвакуации. Уже отработали организационные вопросы с властью Египта, На данный момент во исполнение поручения президента Украины принято решение об осуществлении такой эвакуации в самые краткие сроки путем вывоза наших граждан с территории Сектора Газа на территорию Египта и организации соответствующего авиарейса за счет средств резервного фонда бюджета Украины", - сказал он на заседании Кабинета министров.

Кулеба добавил, что если не произойдет каких-то форс-мажорных событий в связи с обострением конфликта, в течение 48 часов такая эвакуация произойдет.

Теги: #эвакуация #кулеба #сектор_газа #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:21 20.05.2021
Впервые в истории миссию Украины при НАТО может возглавить женщина - Кулеба

Впервые в истории миссию Украины при НАТО может возглавить женщина - Кулеба

16:11 20.05.2021
МИД и посольство Украины в Вашингтоне не готовили визита руководителя ОП в США

МИД и посольство Украины в Вашингтоне не готовили визита руководителя ОП в США

23:48 19.05.2021
Блинкен и глава МИД Швеции обсудили действия РФ у границ с Украиной – госдеп

Блинкен и глава МИД Швеции обсудили действия РФ у границ с Украиной – госдеп

19:09 19.05.2021
Главы внешнеполитических ведомств США и Канады обсудили ситуацию в Израиле и Украине

Главы внешнеполитических ведомств США и Канады обсудили ситуацию в Израиле и Украине

14:10 19.05.2021
Украина договорилась о "зеленом коридоре" для вывоза украинцев из Сектора Газа через Египет - Кулеба

Украина договорилась о "зеленом коридоре" для вывоза украинцев из Сектора Газа через Египет - Кулеба

10:31 19.05.2021
Кулеба и Каллас обсудили противодействие Украины агрессии РФ

Кулеба и Каллас обсудили противодействие Украины агрессии РФ

20:00 18.05.2021
Посольство Украины совместно с международными партнерами принимает меры по организации эвакуации украинцев из Сектора Газа

Посольство Украины совместно с международными партнерами принимает меры по организации эвакуации украинцев из Сектора Газа

15:36 18.05.2021
Зеленский поручил организовать вывоз украинцев из Сектора Газа – советник руководителя ОП

Зеленский поручил организовать вывоз украинцев из Сектора Газа – советник руководителя ОП

14:35 18.05.2021
В МИД открылась выставка, посвященная 77-й годовщине депортации крымских татар

В МИД открылась выставка, посвященная 77-й годовщине депортации крымских татар

13:42 18.05.2021
Украина обратилась к международным организациям для оказания помощи в организованном выезде украинцев с Сектора Газа – МИД

Украина обратилась к международным организациям для оказания помощи в организованном выезде украинцев с Сектора Газа – МИД

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Николаевский горсовет не смог отменить решение о предоставлении русскому языку статуса регионального – языковой омбудсмен

Самолет МАУ из Стамбула в Киев осуществил вынужденную посадку в Одессе, пассажиры будут доставлены в столицу вечерним рейсом

Впервые в истории миссию Украины при НАТО может возглавить женщина - Кулеба

САП обратилась в суд с иском о конфискации у Кивы необоснованного актива в суме более 1,2 млн грн

На День независимости в Украине пройдет большой военный парад - Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

Николаевский горсовет не смог отменить решение о предоставлении русскому языку статуса регионального – языковой омбудсмен

Перевозка груза из Беларуси в Сербию с техпосадкой в Венгрии не подпадает под санкции – "Антонов"

С начала суток российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

Самолет МАУ из Стамбула в Киев осуществил вынужденную посадку в Одессе, пассажиры будут доставлены в столицу вечерним рейсом

Австрия отменила карантин для приезжающих из 34 стран

Погода в Украине: тепло пока задерживается

Под Киевом задержана группа, подозреваемая в совершении разбоя на крупную сумму в Харькове – прокуратура

САП обратилась в суд с иском о конфискации у Кивы необоснованного актива в суме более 1,2 млн грн

По делу Козака может быть заочное досудебное расследование – Монастырский

На День независимости в Украине пройдет большой военный парад - Зеленский

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА