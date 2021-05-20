Погода в Украине: тепло пока задерживается

Погода в Украине демонстрирует неустойчивый характер: от +15° С до +28° С с пятницы по понедельник

После холодного апреля оставалась надежда, что последний месяц весны окажется очень теплым. И правда, было в мае несколько почти летних дней, но относительно короткое потепление обязательно сменяло похолодание – и так по кругу. И снова после долгих затяжных дождей мы ждем потепления. Оно произойдет, но совсем не такое, как мы ожидали – температура на большей территории страны поднимется всего на несколько градусов, дожди станут локальными, их будет не так много.

В пятницу, 21 мая днем +17…+18° С, отличатся только Луганская и Донецкая области – там до +23° С. Дожди могут пройти в этот день в Ровенской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской областях.

В субботу погода будет немного лучше, температура воздуха поднимется до +19…+24° С, однако дожди пока не оставляют Украину, они пройдут 22 мая в западных областях.

В воскресенье, 23 мая, снова дожди – в западном, частично в центральном и северном регионах, от +14° С на западе Украины до +25…+28° С на востоке, в Запорожской и Донецкой областях.

В понедельник, 24 мая, по прогнозу Sinoptik.ua, температура воздуха на всей территории Украины +20…+24° С, только пятно жары до +26° С будет на побережье Азовского моря. Дожди с грозами пройдут в Донецкой, Луганской, Запорожской, Харьковской областях.

Долгожданные жаркие градусы придут еще нескоро. Пляжная погода с температурой до +28° С установится на востоке и юге Украины к среде, 26 мая, к полнолунию. Загорать уже можно будет, но купаться пока вряд ли комфортно – температура воды в Днепре возле Киева + 16° С , Десны возле Чернигова +17° С, в Азовском море возле Мариуполя +17° С, в Черном море возле Одессы +14° С. Купальный сезон начнется, когда вода прогреется до +22° С, при жаркой погоде это произойдет на курортах Черного и Азовского морей к 15-20 июня.

Западный регион: в пятницу дневная температура +15…+19° С; в субботу во Львовской области и Закарпатье, местами дожди, на остальной территории +20…+21° С; в воскресенье, 23 мая днем +11…+13° С, после полудня дожди, кроме Черновицкой области; в понедельник +17…+20° С, без осадков. И только во вторник ожидается потепление до +25…+27° С, но в среду снова похолодание.

В центральных областях в пятницу утром еще очень холодно +12…+15° С, днем до +19° С. В субботу погода порадует жителей центра: температура воздуха до +22° С, солнечно, без осадков. 23 мая небо затянет облаками, температура снизится, но ненамного, до +19…+21° С. Из общей картины погоды в центральном регионе выпадет Винницкая область с дождями, снижением дневной температуры до +17° С. В начале рабочей недели в Черкасской и Кировоградской областях возможны дожди. Дневная температура в регионе +18…+20° С.

На востоке страны продолжает удерживаться комфортное тепло. В пятницу здесь будет +19…+23° С, без осадков. В выходные ночью +12…+15° С, днем +20…+25° С. В понедельник пройдут дожди с грозами, температура от +19 до +24° С.

В Харькове в выходные переменная облачность, температура воздуха ночью +12…+14° С, днем +22…+24° С., осадки не ожидаются. В понедельник - ухудшение погоды: дневная температура снизится до +20° С, пройдут дожди, днем северо-западный ветер до 6 м/сек. Жаркая погода до +27° С в Харькове возможна в середине недели.

На юге Украины 21-24 мая без осадков. В пятницу температура воздуха ожидается от +17° С в Одесской области до +20° С в Херсонской области. В выходные будет весенняя теплая погода до +25° С. В начале рабочей недели очень солнечно, ветер северный, северо-западный до 5 м/сек, температура воздуха +20…+25° С. Значительное повышение температуры до +29° С прогнозируется к среде.

В северных областях Украины 21 мая температура воздуха +17...+19° С, в субботу +20...+21° С, дождя не будет. В воскресенье, 23 мая от +15° С до +19° С, пройдут дожди, повезет только Сумской области с температурой +22° С и без осадков. Но в понедельник дожди прольются и на Сумщину, в остальных северных областях наоборот прекратятся, и температура там ожидается до +21° С.

В Киеве 21 мая, во второй половине дня солнца будет много, но температура не поднимется выше +18…+19° С, будет дуть умеренный северо-западный ветер. В выходные дневная температура +20…+21° С, с субботы на воскресенье повысится ночная температура до +15° С. В субботу – облачно с прояснениями, в воскресенье пасмурно, во второй половине дня ожидается сильный дождь. В понедельник, 24 мая днем без осадков, температура воздуха до +21° С.