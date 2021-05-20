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16:26 20.05.2021

Под Киевом задержана группа, подозреваемая в совершении разбоя на крупную сумму в Харькове – прокуратура

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Под Киевом задержана группа, подозреваемая в совершении разбоя на крупную сумму в Харькове – прокуратура

Правоохранители задержали 37-летнего жителя Луцка и двух львовян (44 и 45 лет), подозреваемых в совершении разбойного нападения и похищении крупной суммы денег в Харькове.

Как сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры, мужчин задержали на трассе Киев-Житомир, вблизи столицы.

"Сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по факту разбоя (ч. 4 ст. 187 УК Украины) и избрании меры пресечения в виде содержания под страже", - говорится в сообщении.

Нападение произошло ночью 19 мая. В дом по ул. Академика Погорелова ворвались трое мужчин, связали скотчем находившуюся там 56-летнюю женщину и, угрожая горячим утюгом, потребовали сказать им, где хранятся деньги и где находится сейф. Затем они забрали деньги (60 тыс.евро и 50 тыс. долларов), изделия из золота и наручные часы и скрылись.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) УК Украины.

Досудебное расследование проводят следователи Харьковского районного управления полиции № 3 ГУ НП в Харьковской области. Процессуальное руководство - Шевченковская окружная прокуратура Харькова.

Теги: #задержание #прокуратура #харьков #правоохранители
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