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16:00 20.05.2021

САП обратилась в суд с иском о конфискации у Кивы необоснованного актива в суме более 1,2 млн грн

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САП обратилась в суд с иском о конфискации у Кивы необоснованного актива в суме более 1,2 млн грн

Специализированная антикоррупционная прокуратура 20 мая 2021 года обратилась в Высший антикоррупционный суд с иском о признании необоснованными активов на сумму более 1,2 млн грн, которые принадлежат народному депутату Украины, и взыскании их в соответствии с украинским законодательством в доход государства.

"Прокурорами САП при содействии НАПК и НАБУ выявлен факт получения необоснованного актива народным депутатом Украины 9 созыва. Установлено, что нардеп, несмотря на то, что он не является собственником объектов недвижимости (жомовая яма) и, не имея правомочий по владению, пользованию и распоряжению им, передал вышеуказанное имущество в аренду субъекту хозяйствования с признаками фиктивности", - сообщает САП в соцсети Facebook.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник, речь идет о народном депутате Илье Киве (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь").

За аренду недвижимости нардеп противоправно получил 1 млн 242 236 грн. Еще 10 тыс. грн были зачислены на банковский счет депутата как комиссионные доходы за проведение безналичных банковских операций.

Представительство государства в суде по этому делу осуществляется прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

О ходе и результатах рассмотрения будет сообщено дополнительно.

 

Теги: #кива #активы #сап
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