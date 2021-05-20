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15:41 20.05.2021

На День независимости в Украине пройдет большой военный парад - Зеленский

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На День независимости в Украине пройдет большой военный парад - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение большого военного парада к 30-летию независимости Украины 24 августа.

"24 августа, в День независимости Украины, будет парад к 30-летию нашей независимости. Парад будет военный, большой, как на суше, так и на воде. Будет и на Днепре, и в Одессе, и в Украине, в Киеве на Майдане, - сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве в четверг,

Кроме того, добавил президент, вечером 24 августа состоится большой концерт украинских звезд на Олимпийском стадионе.

Глава государства рассказал, что 22 августа великим украинцам будет вручена премия "Национальная легенда". "Она имеет, скажу откровенно, аналоги в других западных странах, это будут легенды, которые прославляют Украину, как в Украине, так и за ее пределами во всем мире. Будет награждение, будет большой концерт", - отметил он.

Зеленский сообщил, что 23 августа, в День флага Украины, во всех регионах страны будут подняты большие флаги на флагштоках, которые будут специально построены к этому дню и останутся навсегда в центрах тех или иных регионов, во всех областях Украины.

По словам президента, также 23 августа пройдет первый саммит по деоккупации Крымского полуострова - Крымская платформа. Он отметил, что присутствовать на саммите будут представители многих стран.

"Будут важные документы подписаны на этой платформе, приглашены президенты, премьер-министры, главы церквей других государств, приглашены также спикеры, министры иностранных дел. Я думаю, в целом, у нас будут где-то 30 стран представлены на днях празднования 30-летия независимой, мощной европейской страны Украина", - подчеркнул он.

Зеленский рассказал, что в этот день пройдет саммит "Первых леди и джентльменов". По его словам, это будет первый саммит, основанный в Украине и который всегда будет проходить в Украине.

"Также 23 августа будет большой концерт великих украинцев, легенд оперы и балета, которые приедут с других уголков не только Украины, а с других уголков мира, где они очень популярны. Концерт будет в оперном театре, лидеры страны будут присутствовать, и будут смотреть классику, я считаю, украинскую гордость", - добавил он.

Зеленский сообщил, что параллельно со всеми событиями будут проходить двусторонние встречи с лидерами других государств.

Теги: #день_независимости #зеленский
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