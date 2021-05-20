По делу Козака может быть заочное досудебное расследование – Монастырский

Глава комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский (фракция "Слуга народа") прогнозирует проведение заочного досудебного расследования по делу народного депутата Тараса Козака (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь").

"Если мы говорим о Козаке, то очевидно, я прогнозирую, будет заочное досудебное расследование, но для этого необходимо собрать чёткий перечень доказательств, экспертиз. Поэтому я понимаю, что правоохранительные органы спешат медленно по этому кейсу. Однозначно, это дело будет рассматриваться в наиболее высоких судебных инстанциях и не только Украины, я имею в виду в частности Европейский суд по правам человека", - сказал Монастырский журналистам в четверг в парламенте.

Как сообщалось, народные депутаты Виктор Медведчук и Тарас Козак (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") 11 мая были уведомлены о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном РФ Крыму. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, подозрение касается трех эпизодов противоправной деятельности и сотрудничества со страной-агрессором.

По данным следствия, в 2015 году Медведчук вступил в предварительный сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря (морская экономическая зона Украины, временно оккупированная РФ). Еще один эпизод уголовного производства касается передачи специальным службам РФ сведений, содержащих государственную тайну. Третий эпизод незаконной деятельности - проведение подрывной деятельности против Украины, в частности, в контексте разработки антиукраинского проекта "Луч".

Медведчук 12 мая прибыл в Офис генерального прокурора, ознакомился с копией предъявленного ему подозрения и заявил, что скрываться от следствия не намерен, а подозрения являются политически мотивированными.

Козак, по данным правоохранительных органов, находится в РФ. В то же время, по информации Медведчука, Козак пребывает на территории Беларуси, где проходит лечение.

Суд избрал Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 9 июля 2021 года.

20 мая Офис генерального прокурора сообщил, что суд дал разрешение на задержание Козака, он объявлен в розыск.