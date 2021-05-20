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15:09 20.05.2021

Зеленский: мы держимся за один процент вероятности урегулировать конфликт на Донбассе, не допустив его "заморозки"

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Зеленский: мы держимся за один процент вероятности урегулировать конфликт на Донбассе, не допустив его "заморозки"

Конфликт на Донбассе проще было бы заморозить, но Украина использует один процент из ста для того, чтобы урегулировать ситуацию, не допустив "замороженного" конфликта, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я очень много думаю на эту тему, общаюсь с экспертами из своей команды. С людьми, которые проходили войны, и не одну, с людьми, которые решали такие сложные вопросы. Наш кейс – один из самых сложных, его нельзя сравнивать со многими мировыми кейсами… 99% зависит от РФ", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Киеве в четверг, отвечая на вопрос о том, будет поражением или победой замораживание ситуации на востоке Украины.

В этом контексте президент добавил: "Вопрос о заморозке конфликта – это тот 1%, о котором я говорю вам откровенно, за который зацепился я… Мы держимся за этот процент, поверьте, очень сильно, чтобы не заморозить конфликт".

"Проще, я считаю, заморозить, мы это понимаем. В этом не будет "зрады, это будет нормально политически… много стран так живут", - отметил Зеленский.

Теги: #зеленский #донбасс
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